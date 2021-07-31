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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.
    • AA
    • 31.07.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 14:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde

    Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

    Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

    ANTALYA'DAN SONRA MARMARİS'E GEÇECEK

    Yangın bölgesine ulaşan Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemelerinin ardından Marmaris'e hareket edecek.

    TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN BİLGİ ALDI

    Erdoğan, Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde #4

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