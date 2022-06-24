Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Marmaris Afet Koordinasyon Merkezi Basın Açıklaması...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişininin neden olduğu orman yangını ile günlerdir mücadele ediliyor.

Havadan ve karadan müdahaleler son sürat devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklamasında bulundu.

Korkutan yangının şu anda kontrol altında olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti"

"21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet Koyu ile Yediadalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arasında başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10’da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti.

Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı ve her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Tabii 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç, 576 personel ile gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın kontrol altında VİDEO



"Yangının büyük boyutlara ulaşması engellendi"

Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibarıyla saat 14.02’de Dalaman’da, 22.06.2022 tarihi saat 09.30’da Fethiye’de, saat 13.50’de Köyceğiz’de ve saat 14.20’de Seydikemer’de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada özellikle bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

"22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirildi"

1204’ü orman olmak üzere toplam 4 bin 587 personel, sahada görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15’i uçak, 46’sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD’ın koordinesinde Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail’den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunulmuş, fakat bizim şu an itibarıyla ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma vs. bunları sürdüyoruz.





Çok sayıda helikopter sahada

Bu arada yine aynı şekilde Azerbaycan’dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif, bir uçak. Bu, şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. Bir diğer Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürüyor, sürdürdü. Tabii yine bu arada Katar, 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle bu çalışmalar içerisinde yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı, 6 helikopterle burada yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor.

"Sağlık ekiplerimiz 47 hastaya müdahale etti"

AFAD’ın koordinesinde bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz, her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Sağlık ekiplerimiz tarafından toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19’u hastaneye nakil edilmiş, tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişlerdir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulans, 16 UMKE aracı, toplam 35 araç, 135 personelle müdahalede bulunmaktadır.





"Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlandı"

Ayrıca 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Afet, tahliye, yerleştirme ve afet barınma gruplarınca da yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplam 131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Afet barınma grubunca 340 personel ve 4 tahliye edilmiş personeli olmak üzere toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır.

467 hayvan tahliye edildi

Bu arada 52 büyükbaş, 235 küçükbaş, 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulmuştur. Bütün bunlardan sonra da şu an itibarıyla gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir."