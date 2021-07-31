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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen yerler Afet Bölgesi ilan edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen yerler Afet Bölgesi ilan edildi

    Çıkan yangınların ardından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 10:57
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    Ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınların ardından çok sayıda ekip harekete geçti.

    Bakanlıkların yoğun bir çalışma yürüttüğü yangınlara gerekli ekipmanlarla müdahale edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgeye ilişkin son gelişmeyi aktardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini, sosyal medya hesabında duyurdu.

    "AZİZ MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İFADE EDİYORUM"

    AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerleri bir afişle yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afişte, "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor; afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." notuna yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen yerler Afet Bölgesi ilan edildi #1

    ZARAR KARŞILANACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajda, zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağına dair tüm adımların da atıldığının altını çizdi.

    AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İL, İLÇE VE MAHALLELER

    Antalya: Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

    Muğla: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

    Mersin: Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

    Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

    Osmaniye: Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangından etkilenen yerler Afet Bölgesi ilan edildi #2

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