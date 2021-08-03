Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlar hakkında bilgi aldı

Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ilde devam eden orman yangınlarındaki son durumu değerlendirdi.

Tüm Türkiye, tam bir haftadır devam eden orman yangınları için seferber oldu.

Birçok ilde peş peşe çıkan yangınların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınırken; Antalya, Isparta ve Muğla yangınları için müdahele çalışmaları sürüyor.

Yangınlardaki gelişmeler, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde saniye saniye takip ediliyor.

CUMHURBAŞKANI KRİZ MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Isparta, Muğla ve Antalya'da devam eden ve yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan'ın yanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.