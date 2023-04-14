Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapamayacakları vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar Diyarbakır'da iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 6'lı masaya yüklendi. Erdoğan, Asla yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar" dedi.

ensonhaber.com

Asrın felaketinin üzerinden 66 gün geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde sözünü verdi.

Cumhur İttifakı Diyarbakır'da

Bu çerçevede Ramazan ayının ilk gününden itibaren Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderler depremzedelerle bir araya iftar sofralarını paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da iftar programına katıldı.

İftarın ardından programa katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Millet İttifakı'na yüklendi.

"Depremzede vatandaşlarımızın umutlarıyla oynuyorlar"

"Depremzede vatandaşlarımızın umutlarıyla oynuyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatleri söylüyorlar." dedi.

"Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Depremlerde vefat edenler inancımıza göre şehit şayılmaktadır. Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyorum.



Yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek zor. Bilim insanları asrın felaketi olarak nitelendirdi. Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor.

"872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi"

Depremler dolayısıyla bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra yıkımı yerinde tespit edip kendi gözlerimizle gördük. İlk andan itibaren tüm kurumların deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Şüphesiz insan iradesini aşan bazı durumlar oluşabilmektedir.



Deprem bölgesi için tüm inkanların seferber edilişi inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Enkaz önünde poz verdiler, sonrasında deprem bölgesini gündemden çıkardılar. Bunlar mağduriyet giderecek hiçbir adım atmadılar.

"Tehdit edilsek de vazgeçmedik"

Demokrasiden, güvenliğe, kamu hizmetlerine kadar geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref olarak gördük. Tehdit edilsek de vazgeçmedik.



Batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Terör bittikçe şehirlerimiz rahata eriyor. Diyarbakır 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur içindedir. Yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.

"14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum"