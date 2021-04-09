Türkiye'deki mimariye dikkat çeken Erdoğan, yapı inşaasında gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devrin başlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi açılışında Türkiye mimarisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de uzun bir süre çirkin ve ruhsuz yapılar inşaa edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir dönem başlatıldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelenekle geleceğin harmanlandığı bir devrin başlatıldığını dile getirerek yatay mimarinin yaygınlaştırılacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Özel sektöre de dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemize uzunca süre hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşasını sona erdirerek yeni dönemi başlatmak istiyoruz. Yapı inşaasında gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatıyoruz.

Artık özel sektör ve kişilerin de projelerini aynı anlayış ile yürüttüklerini görüyoruz. Yatay mimariyi yaygınlaştırarak Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede değiştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapı inşaasında yeni bir devir başlatıyoruz VİDEO



"BU MİRASA HAKKIYLA SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ, ACI BİR GERÇEK OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, 600 yıllık Osmanlı ve bir asıra yaklaşan Cumhuriyet ile yaklaşık 1000 yıllık geçmişimiz var. Bugün de her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz.

Coğrafya ise insanlığın en kadim yerleşim yerlerinin başında gelmesiyle çok daha büyük bir zenginliği barındırıyor. Bu mirasa hakkıyla sahip çıkamadağımız acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor."







