Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım yapılan ailelerle görüştü
Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım götürdüğü ailelerle video konferans yöntemiyle görüşen Erdoğan, iyi dileklerini iletti.
- AA
- 30.04.2020 - 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.
ALTUN VE KALIN DA KATILDI
Görüşmede, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmede Erdoğan, ailelere iyi dileklerini iletti.