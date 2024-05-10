Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz Yargıda herhangi bir zümrenin yuvalanmasına izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İktidarı ve muhalefetiyle yargımızın her türlü taassuptan uzak durmasını temin etmemiz gerekiyor. Belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadronun devletimizin içerisinde yuvalanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın, Türkiye'deki adaletin ve sosyal huzurun teminatı olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse, topluma güven veren adalet sistemi bekamızın güvencesidir. Tüm mahkemelerde yer alan 'Adalet mülkün temelidir' yazısı bize bunu hatırlatır." dedi.

"Yargı kurumları eleştirilemez değil ama yıpratılmamalı"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı kurumlarının eleştirilmez olmadığını söyleyerek, “Kararlarına itiraz edebiliriz. Ancak yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra yargının siyasi tartışmaların içine çekilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yargının ideolojik kamplaşmadan uzak olmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda hepimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi şarttır." dedi.

"Belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların yuvalanmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: