Kobani soruşturması ile ilgili Konya'da önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız hesap soruyor." dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nin açılışı yaptıktan sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün 17 şüphelinin tutuklandığı Kobani soruşturması ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargımız hesap soruyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"GEZİ OLAYLARINDAN 15 TEMMUZ'A KADAR..."

"6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn El-Arab'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunlar hepsi sinsi plan içinde hayata geçirilmiş olaylardır.

Bölücü terör örgütü 6-8 Ekim'de elde edemediğini çukur eylemleriyle elde etmek istemiştir. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyesinin kepçesini, kamyonunu terör örgütünün emrine verenler aynıdır.

Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor VİDEO





“HESAP SORAMAZSANIZ VİCDANLARI DÜZELTEMEZSİNİZ”

Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi. Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Camilerimiz, kütüphanelerimiz, sağlık tesislerimiz; hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız saldırılara sahne oldu.

Terörün bizden kopardığı canlara dünyevi olarak zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar, yakılanı onarır, terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Katillerinden ve azmettiricilerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla düzeltemezsiniz.





“YARGIMIZ 6-8 EKİM'İN HESABINI SORUYOR”

Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, birilerinden hesap sorulamayan dönemler yaşamıştır.

Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu dönemler artık geride kalmıştır.

Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'u soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim'in hesabını, çukur eylemlerinin hesabını soruyor."