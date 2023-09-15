Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

BM 78. Genel Kurulu, 19-26 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel görüşmelere katılmak üzere New York'a gidecek.

Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

"BM Genel Kurulu'na hitap edecek"

Ziyaretin 16-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi' temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceklerdir.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret süresince başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: