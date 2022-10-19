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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
    • 19.10.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 18:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a gidecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

    Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

    İş birliğini daha da geliştirecek adımlar ele alınacak

    Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

    AA'nın aktardığına göre ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan a gidecek #1


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