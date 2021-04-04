Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da değerlendirme toplantısı düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ki programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

15.00'DA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Saat 15.00'da gerçekleşecek olan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya ilişki açıklama yapması da bekleniyor.

BİLDİRİ GÜNDEMİ

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ile de saat 18.00'da bildiri gündemiyle toplanacak.