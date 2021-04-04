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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da değerlendirme toplantısı düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
    • AA
    • 04.04.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 17:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ki programı belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

    15.00'DA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

    Saat 15.00'da gerçekleşecek olan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya ilişki açıklama yapması da bekleniyor.

    BİLDİRİ GÜNDEMİ

    Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ile de saat 18.00'da bildiri gündemiyle toplanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak #1

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