Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın DEM heyetini kabul edecek

Türkiye, uzun yıllardır süregelen terör sorununa kalıcı bir çözüm bulma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, kısa sürede önemli bir eşik aşıldı.

Bu bağlamda, DEM Parti heyetin bugün İmralı'da Abdullah Öcalan ile fesih sürecini değerlendirmek üzere altıncı görüşmelerini tamamladı.

PKK BU HAFTA SİLAH BIRAKABİLİR

Görüşme, PKK'nın bu hafta fesih sürecini resmen açıklaması beklendiği için kritik bir önem taşıyor.

Ayrıca, DEM Parti heyetinin bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİ YARIN

Bu kritik görüşmenin detayları, heyetin İmralı ziyaretini tamamlamasının ardından netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci kez görüşmek üzere yarın saat 15.00'te DEM Parti heyetini kabul edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede DEM Parti'yi Pervin Buldan ve Mithat Sancar temsil edecek.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki ilk görüşme, 10 Nisan'da gerçekleşmişti.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleşen bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Erdoğan ile DEM Parti arasında yapılan ilk yüz yüze temas olarak kaydedildi ve süreç açısından 'tarihi bir adım' olarak değerlendirildi.