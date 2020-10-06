Dolar
7.7862
0.2781%
Euro
9.1502
0.0142%
Altın
1893.7
-1.0285%
Borsa
1153.71
-0.603%
G. Altın
476.842
-0.19%
Bitcoin
82831.87
-1.0518%
23ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 23 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.
    • AA
    • 06.10.2020 - 21:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'da ziyaretlerde bulunacak.

    TAZİYE ZİYARETİ

    Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

    Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

    Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar a gidecek #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir