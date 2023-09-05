Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Orta Vadeli Program'ı tanıtacağız Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik net mesajlar verdi. Erdoğan, yarın Orta Vadeli Program'ın düzenlenecek törenle tanıtılacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Basına kapalı toplantı 4 saat sürdü.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı

Konuşmasında ekonomiye yönelik net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak adımları tek tek sıraladı.

"Orta Vadeli Program açıklanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OVP'ye yönelik açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Soçi'de Putin ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru ve pek çok insani gündemin masada olduğu günlerde görüşmenin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 için Hindistan'da olacağız. Türkiye 2023 ikinci çeyreğinde, OECD arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci devlet olmayı başardı. Türkiye G-20 ülkeleri arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıllık ihracat 253,5 milyar doları bulmuştur. Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1,04 seviyesine çıkmıştır. Cari fazla konusunda arzu ettiğimiz noktaya gelememiş olmamızı hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum.

"Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaştıruyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.

"100. yıl marşını ilk kez dinledik"

Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir.



Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik.



Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik.

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz"

Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz.



İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışmaları Meclis açılınca ortaklarımızla başlatacağız.

"Bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak"

TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak.



Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

"Enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz"

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Karşımızdaki sorun ekonomik değil psikolojiktir.



Çalışan ücretleri arttıkça fiyata bunu yansıtan fırsatçılar var. Yargı nezdinde mücadelemizi sürdürürken vatandaşımızı da korumak için gerekli adımları atıyoruz.

"221 milyon lira idari para cezası kesildi"

Taşınmaz malların ve ikinci ellerin satımıyla ilgili bir düzenleme yaptık. İlanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası getirdik.



Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Stokçuluk ve fahiş fiyat yapan parekendecilere kesilen ceza 188,5 milyon lirayı geçti.



Elektronik ticaret platformlarının işleyişi de yakından takip ettiğimiz hususlar arasındadır. Tüm bu cezalar önemli olmakla birlikte daha caydırıcı hale gelmelidir. 2024 bütçesinde inşallah bu doğrultuda gerekli adımları atacağız.



Otobüslerde, mağazalarda insanımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Kültür sanat gibi, spor gibi hepimizi birleştirmesi gereken alanları bozgunculuk yapma alanı olarak kullanmak isteyenler var.

Tarımsal destekler