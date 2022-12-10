Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun geliştirilmesi için yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşeceğini söyledi.

Türkiye, dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri, İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Kırım'daki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle anlaşmayı askıya almış, devreye Türkiye'nin girmesiyle yeniden tahıl sevkiyatına başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda krizi ve kıtlık nedeniyle ilk olarak Afrika'ya ücretsiz tahıl gönderme konusunda Putin'le hemfikir olduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin ve Zelensky ile görüşeceğim

Tahıl Koridoru hakkında konuştu

Samsun'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru anlaşmasına değindi.

"Yarın Putin ve Zelensky ile görüşeceğim"

"Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz." dedi.





"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz"



"Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır." diye belirten Erdoğan, "15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



