Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin 'yapamazsınız, edemezsiniz' tehditlerine rağmen yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de temeli Sur Yapı tarafından 17 Şubat 2017'de atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, Taksim Camii'nin yarın yapılacak açılışı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"YAPAMAZSIN, EDEMEZSİN DERLERDİ"

Bundan yıllar önce Taksim'de cuma namazı kılınacak yerin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Değerli kardeşlerim; yarın inşallah Taksim Camii'nin cuma namazıyla açılışını yapacağız. Yıllar yılı çocukluğumdan itibaren bilirim. Yapamazsınız, edemezsiniz derlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Taksim Camii'nin açılışını yapacağız VİDEO

"KIYTIRIK BİR KÖŞEDE NAMAZ KILINIRDI"

Orada şöyle kıytırık bir köşede adeta çöp depolama merkezi gibi bir yerde Müslümanlar cuma namazını kılardı.

"SUR YAPI'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Rabbim yine bunu bizlere nasip etti. Sağ olsun hayırsever bir kardeşimiz Sur Yapı, burayı kendileri inşa ettiler ve şu an her şeyi ile bitti.

Ondan sonraki hafta da Zoguldak'ta olacağız. Zonguldak'ta da Karadeniz'in kıyısında Uzun Mehmet Camii'ni inşa ettik. O da muhteşem bir cami, tam Karadeniz'in kıyısında. Onun da açılışını inşallah bir hafta sonra yine bir cuma namazıyla birlikte yapacağız.

"BİZ BİZE YAKIŞANI YAPIYORUZ"

Çünkü biz bize yakışanı yapıyoruz. İnanıyorum ki tüm kardeşlerim kendileri de atılan bu adımlardan mutlular. Yeni kuşak Uzun Mehmet'i bu cami ile tanıyacak."





































