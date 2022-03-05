Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Vladimir Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi sürerken, ülke liderleri arasındaki temaslar da devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik bir görüşme haberi geldi.

ERDOĞAN- PUTİN GÖRÜŞMESİ

Habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6 Mart'ta telefon görüşmesi yapacak.

UKRAYNA MESELESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Ukrayna saldırısı ele alınacak; karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduğunu belirten İbrahim Kalın, "Dün sayın Zelenskiy’le, İngiltere Başbakanıyla görüştü. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanı ve bir dizi başka liderlerle görüşmeler olacak. Yarın sayın Putin’le bir telefon görüşmesi olacak." ifadelerine yer verdi.