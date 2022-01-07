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- Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak
- DHA
- 07.01.2022 - 13:10
- Güncelleme : 07.01.2022 - 13:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya-Karaman Yüksek hızlı Tren Hattı (YHT), yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK
Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak
TEST SÜRÜŞÜ YAPILACAK
Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.
1 SAAT 15 DAKİKA OLAN SÜRE, 40 DAKİKAYA DÜŞECEK
102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.
YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek.
Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.