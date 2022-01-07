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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 102 kilometrelik Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı kapsamında test sürüşünü yapmak üzere makinist koltuğuna oturacak.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 13:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya-Karaman Yüksek hızlı Tren Hattı (YHT), yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

    Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak

    TEST SÜRÜŞÜ YAPILACAK

    Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

    1 SAAT 15 DAKİKA OLAN SÜRE, 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

    102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

    YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek.

    Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın YHT hattı açılışına katılacak #7


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