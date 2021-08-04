Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

TOPLANTI YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Albay ve genarallerin terfilerinin ele alındığı YAŞ toplantısı karaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

17 GENERAL VE AMİRAL ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

Kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

Alınan kararlara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atanırken, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresinin YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldığını belirten Kalın, "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

29 GENERAL VE AMİRAL KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Kalın, “Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir." sözlerini kaydetti.

YAŞ kararları açıklandı VİDEO