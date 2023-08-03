Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını temenni etti TSK komuta kademesi değişti... YAŞ kararlarına imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, hizmet eden komutanları anmadan da geçmedi.

ensonhaber.com

Yüksek Askeri Şura, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

12.10’da başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da görüşüldü.

TSK'nın komuta kademesi değişti

Ve kararlar çıktı.

TSK’nın komuta kademesi bugünkü toplantı ile değişmiş oldu.

YAŞ kararları doğrultusunda 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı oldu.

Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'ne atama

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı: Hayırlara vesile olsun

YAŞ kararlarına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.” dedi.