Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti Yüksek Askeri Şura, bugün toplanacak önemli kararlar alacak. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de belirlenmesi beklenirken YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'e gitti.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

YAŞ toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de belirlenmesi bekleniyor.

YAŞ üyeleriyle Anıtkabir ziyareti

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun.

Bazıları ilk kez yer alacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu’nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020’de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021’de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever’in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.