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- Cumhurbaşkanı Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile görüştü.
- AA
- 06.01.2022 - 14:52
- Güncelleme : 06.01.2022 - 14:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yasama, yürütme ve yargının temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğle yemeğinde bir araya gelinen görüşme, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.
GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER
Gerçekleşen görüşmeye katılan isimler şu şekilde:
'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, DDK Başkanı Yunus Arıncı'