Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni anayasayı tartışmanın zamanının geldiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamasında yeni bir Anayasa'nın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başlanacağının mesajını verdi.

ERDOĞAN'DAN 'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI

Türkiye'nin yeni bir Anayasa'yı tartışmasının zamanının geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Bu çalışmanın milletinin gözünün önünde olması zorunludur." diyerek muhalefet partileri arasında yapılan gizli Anayasa görüşmelerine de göndermede bulundu.

"MHP İLE YENİ ANAYASA KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI"

Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi işaret ederek yeni Anayasa konusunda görüş birliğine varıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa'yla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa için harekete geçebiliriz VİDEO

"CHP'NİN SÜRECİ TIKAMASIYLA NETİCEYE ULAŞAMADIK"

"Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

"YENİ BİR ANAYASA TARTIŞMASI BAŞLAMALIDIR"



Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık. Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir."