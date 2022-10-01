Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumda Genel Kurul'a hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinde öncü bir rol almıştır.

15 Temmuz gececi Gazi unvanıyla şereflenen meclisimiz, bu vasıflarıyla dünya parlamentoları arasında müstesna bir yere sahiptir. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa ile darbe döneminin son izini de sileceğiz VİDEO



Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz istiklalimizi ve istikbalimiz aydınlatan en önemli reformlardan biri de hiç şüphesiz yönetim sistemimizde yaptığımız değişikliktir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokratik erklerin her birini kendi alanında en güçlü, en etkili, en verimli hale getirdiğimize inanıyorum.

Geçmişte, demokratik bir denge içinde değil de yıkıcı bir rekabet görünümü ve yasama, yürütme ve yargı artık aynı ortak gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir anlayış ile çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde 4. yılını geride bırakan yeni yönetim uygulamalarımızda elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayış ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

Dünyanın ve bölgemizin her anlamda büyük değişimler yaşadığı bir süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız. Türkiye’nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, potansiyelini kullanma kabiliyetlerindeki ilerlemeye ve elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz. Yunus Emre’nin 'her dem yeniden doğarız bizden kim usanası' sözündeki irfanla işaret ettiği yolu takip ediyoruz. Mevlana Hazretlerinin şimdi yeni şeyler söylemek lazım mısralarındaki teşvikle, tavsiye ettiği istikameti izliyoruz.

Bu yaklaşıma sadık kalmayı ve icap eden adımları atmayı tüm kalbimizle bağlı olduğumuz milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz.

İçimizde uhde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş kapsayıcı sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptığımız samimi çağrılar, maalesef ülkemizi böyle bir kazanım ile buluşturmaya yetmedi. İlk çalışma Meclis’teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza da somut hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem Meclis'imizi Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum.

Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan ‘Sessiz Devrimleri’ hayata geçirdiğimiz gibi inşallah yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye’yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebi ile horlanmaktan beraber kurtaracağız."

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