Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağına ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

"Konuyla ilgili Devlet Bey ile zaman zaman yaptığımız görüşmeler var. Külliye'de, evinde yaptığımız görüşmeler var. Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK'larla da paylaşmak suretiyle de milletin genelinin kabul edeceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa taslağımız bitmek üzere VİDEO