Yeni anayasa konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, milli iradeye işaret etti. Erdoğan, "Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın haklarını güvenceye alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni Anayasa konusunda önemli mesajlar verdi.

Sivil, demokrat, özgürlükçü anayasa vurgusu

"Gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu." diyen Erdoğan, "Bunların başında ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor." ifadesini kullandı.

"12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan doldu"

Erdoğan, hükümetleri döneminde pek çok anayasa değişikliğine öncülük etmiş olmalarının, bu konuda halen süren eksikliği görmelerine ve hayıflanmalarına mani olmadığını vurguladı.

"Muhalefet destek vermedi"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimler muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak ViDEO





"Yeni Anayasa'yı hayata geçirmekte kararlıyız"

Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa'yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni Anayasa'yı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın haklarını güvenceye alacağız"

Erdoğan ayrıca, "Bin yıldır vatanına, bir asırdır Cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine, 15 Temmuz'da da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletimizin böyle bir Anayasa'ya kavuşması en temel hakkıdır.

O gün gelene kadar da boş durmayacağız. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık." diye ekledi.

"Ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız"

Teklifin gelecek hafta Meclis'e sunulacağını aktaran Erdoğan, "Tabi bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız. Zaten ülkemizin gündeminde böyle bir şey yoktu.

Ama maalesef birileri, zar zor bunu ülkemizin gündemine soktular. Madem soktunuz, öyleyse biz de adımı atıyoruz. Her gayretimiz gibi, bu girişimlerimizin gücünü de ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden alıyoruz." ifadelerini kullandı.