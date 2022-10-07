Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 cemevini hizmete açıp 7 tanesinin de temelini atarken, cemevlerinin giderlerinin kamu tarafından karşılanacağı yeni adımları açıkladı.

Türkiye genelinde 4 cemevi hizmete açılırken 7 cemevinin de temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap ederek Alevi-Bektaşi vatandaşlara yönelik atılan tarihi adımları sıraladı.

Erdoğan konuşmasında, 4 önemli adımı sırasıyla şöyle açıkaldı:

"Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın bir araya geldiği mekanların tüm meselelelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumasl bir yapı kuruyoruz.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor



1-)Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıkalara, belediyelere derneklere bağlı cemevlerinin tamamını yönetecektir.





Cemevleri giderleri devlet tarafından karşılanacak

Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu güvencesi ve desteği ile yürütülecek. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım ve bakım giderlerinin karşılanması ve imar sorunları çözülmüş olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni cemevlerinin açılışını yaptı VİDEO

İsteyen dedelere kadro verilecek

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yönetmekten sorumlu inanç önderlerinden talep edenlere bu kurumsal yapıda kadro verilecektir.

Demokratikleşme reformlarından en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 cemevi açılışı, 7 cemevi temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin Alevi-Bektaşi kardeşlerimize, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen herkesten Allah razı olsun diyorum.

Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber'e ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaşı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gayeyle kurmuşlardır.





"Muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır"

Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak her birimizin vazifesidir. Dünyada baki olan sadece muhabbettir ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da aşkla, muhabbetle, beraberlik, kardeşlikle göğüsleyebiliriz.

Milletimiz karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Hepimizin peygamberi, hepimizin Alisi, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Kerbelası diyoruz. Bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır.

Sinsi niyetlerle birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Malazgirt'ten beri bin yıldır Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek için mücadele veriyoruz.





"Ülkemizi 2023 Türkiye'sine hazırladık"



Haçlılardan Moğollara kadar her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken kendi medeniyet inşamızı sürdürdük. Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyet'e kadar istiklalimizi koruduk, sahip çıktık.

Bu atılımın gerisinde ülkemize kazandırdığımız asırlık eksikleri giderdiğimiz hizmetlerimiz vardır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayinden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi 2023 Türkiye'sine hazırladık.

Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini güçlendirecek adımlara özen veriyoruz. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede tamamlayamadığımız her mesele için gayret gösteriyoruz."