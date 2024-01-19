Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katıldı.

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Savunma sanayiinde Türkiye her gün yeni bir adımla kararlılıkla gelişerek ilerliyor...

Bu kapsamda 4 deniz platformu TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ediliyor.

Bu kapsamda Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni düzenleniyor.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı savunma alanında Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği projelere ve Türkiye'nin Mavi Vatan'daki etkinliğine dikkat çekti.

"Denizlere hakim olan cihana hakim olur"

Erdoğan şöyle konuştu:

Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil.



Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık.



Gemilerin sadece inşasını yapmakla kalmıyoruz. İnşa edilen gemilerde sensör, faydalı yük, silah ve mühimmatları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.



Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayreddin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünü şiar edinerek yürütüyoruz. Mavi Vatan'ın güvenliği için birçok projeyi hayata geçirdik.

"Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Silah ve mühimmatları da yerli imkanlarla üretiyoruz.

TGC İstanbul da, denizde ikmal muharebe destek gemisi olan TGC Derya, TGC Anadolu'dan sonra en büyük ikmal gemilerimizdendir. TGC İstanbul Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli firkateyndir. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz.

Aynı zamanda ilk insansız su üstü aracımızı da Donanmamıza teslim ediyoruz. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız kullanıma başlıyor.

Marlin Sida'nın da Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu başarılı projelerin sırrı kurumlar arasındaki sıkı işbirliği ve koordinasyondur.

"Benzer pişmanlık Gazze'de yaşanacak"

Günümüzde savunmada güçlü ve bağımsız olamayan milletler geleceğe güvenle bakamaz. İçinde bulunduğumuz bölge çatışmaların, krizlerin, çekişmelerin en yoğun yaşandığı bölgedir.

Türkiye tüm gerilimlerin ve krizlerin ortasında istikrar abidesi olarak adından söz ettiriyor. Bizi acımasızca eleştirenlerin bugün bize hak verdiğini görüyoruz. Benzer pişmanlık Gazze'de yaşanacak. En son kötü sınavlarını Gazze'de veren batılı ülkelerin hiçbir inandırıcılığı kalmadı.

Çoğu çocuk ve kadın 25 bin Gazzelinin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunun sonuçlarıyla yüzleşecek.

Bugün bölgemize uçak gemileri göndererek İsrail yönetimine destek verenleri ibretle takip ediyoruz. Batılı güçler Netanyahu'nun barbarlık ve soykırımını izlemekle yetindiler.

"Savunma sanayimizin bütçesi 16 kat artarak 90 milyar dolara ulaştı"

Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve kardeş ülekelrin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

Savunma sanayimizin bütçesi 16 kat artarak 90 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir.

Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar kararlılıkla mücadelemiz devam edecek."

Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyor.

Ülkemiz İHA SİHA üretiminde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri. Bunları açık ambargolara rağmen başardık."