Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi modelinden taviz vermeyeceğiz

AK Parti hükümeti olarak düşük faizde kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini değerlendirdi.

Türkiye'de gündem, yeni ekonomi modeli....

Özellikle pandemi döneminde başlayan ve dünya çapında yüksek enflasyonu tetikleyen faktörlerden biri olarak görülen tedarik zincirlerindeki aksama, coğrafi özellikler düşünüldüğünde Türkiye için önemli bir fırsat yaratıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin yeni ekonomi modeli de, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi esas alıyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırımlar beklediği bu modelde, olmazsa olmaz düşük faizi ön plana çıkartıyor.

Geçtiğimiz gün de AK Partili vekillerle kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini anlatarak talimat verdi.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin haberine göre; düşük faizli, üretime dayalı Türkiye'nin yeni ekonomi modelini vekillerinden vatandaşlara daha iyi anlatılmasını isteyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ BU İŞİ DOĞRU YAPTIĞIMIZI GÖSTERİR"

"Düşük faizi, yatırımı, büyümeyi, istihdamı önceleyen yeni ekonomi politikalarını sürdürmekte kararlıyız. Bu politikaların olumlu sonuçları bir süre sonra alınmaya başlanacak. Yeni ekonomi politikasını uygulamaya koyduğumuz andan itibaren dövizde yaşanan tersine süreç de bu konuda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor.

"YENİ EKONOMİ MODELİNDEN TAVİZ YOK"

Biz düşük faiz, yüksek büyüme olarak tarif ettiğimiz yeni ekonomik modelden taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bundan taviz vermememiz gerekiyor. Yeni modelin ilk sonuçlarını almaya başladık. İnşallah iyi olacak. Bundan hiç şüphem yoktur.

"BU MODELİ İYİ ANLATMANIZ LAZIM"

Bizim bu modeli anlatmamız lazım. Sizden de bu modeli anlatmanızı istiyorum. Yeni ekonomi modelini anlatın.”