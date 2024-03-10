Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metro hattının test sürüşünü yaptı İzmir mitingini tamamladıktan sonra İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturdu ve test sürüşünü yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun trafiği sürüyor.

Yerel seçimler kapsamında mitinglere Zonguldak'ta başlayan Erdoğan, bugün ise İzmir'deydi.

İzmir'de vatandaşlara seslenen ve önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde İstanbul'a geldi.

Burada Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katıldı.

Vatman koltuğuna oturdu

Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi akabinde ise metronun açılışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan metro hattı 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyona sahip.

Özgün bir mimari tasarıma da sahip olan metro hattı 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alana inşa edildi.

Metro hattının inşası sırasında çevre düzenlemeleri ve peyzaj işlemleri de tamamlandı.

Bu metro hattı sayesinde Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Bakırköy'e kadar seyahat edebilecek. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hat ile ulaşım ihtiyacını karşılama imkanına sahip olacak.

Kesintisiz ulaşım sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kesintisiz ulaşım sağlanacağını ise "Projemizi tamamlayarak, Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz." sözlerle ifade etmişti.

Ekonomik kazanç 6,1 milyar dolar

Ayrıca bu hat sayesinde Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakikaya kadar inecek. Hattın ekonomiye kazancı ise 6,1 milyar dolar olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)