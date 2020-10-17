Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği yeni müjdeyi bekliyor. Erdoğan'ın yeni müjdeyi saat kaçta vereceği belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ni ziyaretinde ’yeni müjde’ olarak yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Başkan Erdoğan, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız."açıklanmasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Doğalgaz rezervi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Başkan Erdoğan saat 15:00'da Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek. Yeni doğalgaz rezervinin de bu saatte açıklanması tahmin ediliyor.

FİLYOS LİMANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı’ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.