Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl kapsamında Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile görüştü

AA

Tüm dünya 2025'e girecek olamanın heyecanını yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda görüşmelerini sürdürüyor...

Sabah saatlerinde yeni yıl kapsamında video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında Darülaceze Şefkat Özel Bakımevine ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak yaşanan gelişmede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Yılın son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni yılını kutladı.

Özel ise görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.

DEVLET BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Yeni yıla girmeye saatler kala siyaset gündeminde hareketli dakikalar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de telefonda görüştü.

Parti liderlerinin yeni yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

VİDEO MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeni yıl için bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, ekonomik gelişmelere ve Suriye'deki son duruma da değindi.

Erdoğan mesajında, şu sözleri sarf etti:

Bugün 2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbal uğrunda toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilere de şükranlarını sundu.

HUZUREVİNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte bir huzurevine ziyarette bulundu.

Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbetler etti.