Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde milyonlara seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde coşkulu kalabalığa sesleniyor.

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Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidecek.

Seçimlere 1 hafta kala dün Büyük Ankara Mitingi'ni gerçekleştiren AK Parti, bugün de İstanbul'a çıkarma yaptı.

Bu doğrultuda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenlendi.

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önce sözü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe aldı.

Kabaktepe'nin ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum miting alanını dolduran coşkulu kalabalığa seslendi.

Kurum'un açıklamaları sonrası sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

"İstanbul'u CHP zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki büyük mitingde kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Maşallah, meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Her yerde söylüyorum, İstanbul'daki hemşerilerinizi arayın ve inşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.

Bu İstanbul ki Kızılelma'dır, bu İstanbul ki Fatih'i dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul mazlumlara yurt olan anne şehirdir. İstanbul sanat eserine dönüştürülmüş hazinedir.

Bu kardeşinizin de doğup büyüdüğü, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul bugün bir başka güzel. Bugün burada coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul görüyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul'a teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. 1 hafta çok çalışacağız.

"5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız"

İstanbul, senin için ne desek eksik kalır. Biz de sözün bittiği yerde alt-üst yapısı ile sana hizmete talibiz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?

İnşallah sizlerle birlikte Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız. Rabbim hepinizden razı olsun.

Şu Haliç neydi, rezillik. Orayı çamur deryasından bu kardeşiniz kurtardı. Ve şimdi orada oyun parkları var. Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait."