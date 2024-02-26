Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden Refah Partisi kendi yolunda ilerliyor Gazetecilerin Yeniden Refah Partisi ile ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel geçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Devlet bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gidiyorum orada olacağız. Süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettireceğiz.

Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.

(Antalya Diplomasi Forumu) Oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız.

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