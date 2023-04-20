Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından dünyada 12, Avrupa’da ise 5’inci sırada bulunuyor. “Kapasitemizi sürekli artırıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'nun Meclis’ten geçeceğini duyurdu. Erdoğan, katıldığı forumda ayrıca 2053 hedeflerini de anlattı.

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Dünya, iklim kriziyle mücadele halinde…

İnsan kaynaklı sera gazlarının atmosferde birikerek, dünya genelinde ortalama sıcaklık ve iklim düzenlerinde değişikliklere yol açan sorun, son yıllarda daha da belirgin hale geldi.

Büyük afetleri de beraberinde getiren krizden, en az hasarla kurtulmak için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli hazırlandı

Türkiye de, krizden ve etkilerinden arınmak için birtakım planlamalar yapıyor.

Bu kapsamda belirlenen hedef 2053’te sıfır emisyon.

Öyle ki TBMM’de çıkarılacak İklim Kanunu ile çalışmaların hız kazanması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nden 'Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı olarak bağlandı, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye’yi afetlere karşı dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hazırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 1 sene içerisinde afetzedeleri huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız.” dedi.

Hedef, 2053'te sıfır emisyon

“İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin 2053 hedefinden bahsetti.

Erdoğan, “Sıfır emisyon doğrultusunda hedeflerimizi iki katına çıkardık” dedi.

İklim Kanunu, Meclis'ten geçecek

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'nun Meclis’ten geçeceğini de müjdeleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

31. BM İklim Konferansı’na adaylığımızı ilan ederek, önem verdiğimizi bir kez daha vurguladık. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarına ilişkin çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak. Sıfır Atık Projesi ile BMGK'da kabul edilen kararla küresel olarak konuya dahil olduk. Eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Ortak evimiz dünyayı korumak için yeşil dönüşüme ilişkin çabalarımız da devam ediyor.

"Yenilenebilir enerji kapasitemizi yüzde 55'e çıkardık"

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı Togg’dan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz Togg'u da bu hedefler kapsamında görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Bu bakımdan dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma çözümleri için çaba göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.