Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen Ercan Havalimanı'na inişte pilotlara eşlik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, "TC-TRK" uçağının kokpitinden izledi.

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AA & Ensonhaber

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu sabah KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Cumhurbaşkanı, inişte kokpitteki pilotlara eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Uçak su takıyla karşılandı

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.