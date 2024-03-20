Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mitingleri devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında bugün Isparta ve Burdur'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor.

Peş peşe mitingler gerçekleştiren Erdoğan'ın bugünkü programı da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Isparta ve Burdur'da düzenlenecek olan mitingde konuşacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Isparta ve Burdur'da olacak.

Burada hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Isparta ve Burdurlu vatandaşların desteğini isteyecek.

Mitingler kalabalık geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta başladığı ve son olarak Konya'da gittiği mitingler bir hayli kalabalık geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meydanlarda coşkulu bir kalabalık karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği yerlerde de meydanlardaki sayıyı paylaşıyor.