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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yöneticilere seslendi.

Yerel yöneticilerin de artık deprem konusuna hak ettiği önemi vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında, "Yerel yöneticilerin, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"DEPREMZEDELERİN DURUMU VE İHTİYAÇLARI HER ZAMAN BİZİM GÜNDEMİMİZİN İLK SIRASINDA YER ALDI"

Asrın felaketinin ikinci yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimiz de kucaklaştık, dertleştik. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik.

"İKİ YIOLDIR ORTALIKTA GÖRÜNMEYENLER BİZİM GAYRETİMİZİ VE MÜCADELEMİZİ ANLAYAMAZLAR"

İnşallah perşembe günü Adıyaman’ın misafiri olacağız. İki yılda neler yaptığımızı milletimizle ve Adıyaman halkıyla paylaşacağız. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve işyerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok. İki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar.



Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez. Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi, deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

"YEREL YÖNETİCİLERİN SİYASİ İKBAL PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE ŞEHİRLERİ DEPREME HAZIRLAMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"