Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşıda 2 hafta içerisinde insan üzerinde denemelerin başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ AŞIDA 2 HAFTA İÇİNDE İNSAN ÜZERİNDE DENEMELER BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda 2 hafta içinde insan deneylerine başlanacak VİDEO