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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan deneyleri için haftaya bin doz üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan deneyleri için haftaya bin doz üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşıyla ilgili "Önümüzdeki hafta insan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
- AA & Ensonhaber
- 05.10.2020 - 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşıyla ilgili "Önümüzdeki hafta insan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan deneyleri için haftaya bin doz üretilecek VİDEO
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