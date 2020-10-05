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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan deneyleri için haftaya bin doz üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan deneyleri için haftaya bin doz üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşıyla ilgili "Önümüzdeki hafta insan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak." ifadelerini kullandı.