Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında süren yerli aşı çalışmalarına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında konuşma yaptı.

Koronavirüsle mücadeleyi gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarafından 158 ülkeye sağlık malzemesi gönderildiğini belirtti.

Ülkemizde yaşayan sığınmacıların Türk vatandaşlarından ayrılmadığını vurgulayan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

"AŞIDA MİLLİYETÇİLİĞE İZİN VERİLMEMELİ"

Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Aşının şantaj, politika veya dikte aracı kullanılması yanlış. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz.

"YERLİ AŞIMIZ TÜM İNSANLIĞA PAYLAŞILACAK"

Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız. Sadece siyasetçiler olarak değil akademisyenler, öğrenciler, iş, adamları topyekün yeni şeyler söylememiz lazım." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlıkla paylaşacağız VİDEO

"EN ETKİLİ YOL DİPLOMASİ"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelele devam etti:

"Davetimize icabet ederek foruma teşrif ettiğiniz için her birinize milletim şahsım adına teşekkür ediyorum. Bölgemizin ve dünyamın meselelerini konuşmak tartışmak ve bunlara çözüm bulmak için buradayız Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi Antalya'da kültürlerin ortak yurdudur. Asırlardır her kültürden dinden barış içinde yaşatan Antalyamız diplomasının ev sahibi olmuştur. Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı dönem başlayan bir alandır. Savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır. İletişim teknolojileri, sosyal medya, internet ve artan küreselleşme ile birlikte diplomasinin alanı da şüphesiz genişlemiştir.

Bugün diplomasi denilince devlet büyükleri arasında kapı kapılar arkasında gerçekleşen diplomasiden bahsetmiyoruz. Politika aktörleri kadar diplomasinin icra edildiği platformlar da değişiyor. Siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte sivil toplum kuruluşları, medya, iş insanları ve öğrenciler de diplomasiye katılmıştır. Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biridir. Diplomasinin alanın bu denli genişlemesi gerilimlerinin azalmasını sağlıyor. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir. Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Birlemiş Milletler Güvenlik Kurulu tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi.

"TERÖRLE MÜCADELE HERKESİN SORUMLULUĞUDUR"

Türkiye 252 dış temsilciliğiyle dünyanın en geniş 5. diplomatik ağına sahip ülkedir. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgülerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Suriye'de halkın iradesinin yansıtacak siyasi çözüm için var gücümüzle çalıştık. Fedakarca ve samimiyetle yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı buradaki dostlarımızı biliyor. Uluslararası toplumdan terör ile mücadelede destek göremedik, ülkemizde sivilleri katledenler yıllarca korundu. PKK'nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek hiçbir kararlı adım atılmadı.

Oysa terörün her türlüsüyle mücadele dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verenler dahil herkesin görevidir. Suriye'de barış ve istikrarının sağlanması sadece Türkiye'nin değil herkesin sorumluğudur. KKTC'nin iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in işbirliği alanı olmasını diliyoruz. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Doğu Akdeniz konferansı çağrımızı geçerlidir. Salgınla beraber artan islam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede ön safta yer alıyoruz."