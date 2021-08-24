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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobilimizi 2023'te yollarda göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobilimizi 2023'te yollarda göreceğiz
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:43
- Güncelleme : 24.08.2021 - 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.
Akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine temeli atılan fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.
2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil için Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
2023'TE PLANLANDIĞI GİBİ YOLLARDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin üretim sürecinde hiçbir değişikliğe gidilmediğini belirterek "Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobilimizi 2023'te yollarda göreceğiz VİDEO