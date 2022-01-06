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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.