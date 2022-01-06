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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 21:15
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    CHP, heykel belediyeciliğini hizmet olarak sunmaya çalışırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımları durmak bilmiyor.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni" düzenlendi.

    MİLLİ MUHARİP UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

    Milli muharip uçağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret ederek, "İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz." dedi.

    YERLİ ÜRETİM HELİKOPTERLERİ ARKASINA ALDI, POZUNU VERDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.

    Erdoğan'ın verdiği pozlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi #4


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