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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim helikopterlerle poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.
- AA
- 06.01.2022 - 21:15
CHP, heykel belediyeciliğini hizmet olarak sunmaya çalışırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımları durmak bilmiyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni" düzenlendi.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK
Milli muharip uçağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret ederek, "İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz." dedi.
YERLİ ÜRETİM HELİKOPTERLERİ ARKASINA ALDI, POZUNU VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.
Erdoğan'ın verdiği pozlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.