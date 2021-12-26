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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasında inceledi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 19:49
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 19:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasında ASELSAN’ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntüleri paylaşıldı.

    Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasına gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını beraberindekilerle inceledi.

    GÜNÜN ANISINA KESİLEN BİLETİ ALDI

    Cihaz hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

    Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi #4

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