Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos paylaşımı: Deprem tehdidini aklımızdan çıkarmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, "Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü...

25 yıl önce meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından resmi kayıtlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

"DEPREM TEHDİDİ ALTINDAKİ BİR ÜLKE OLDUĞUMUZU HİÇBİR ZAMAN AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.



Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.



6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.



Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.



İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

"TÜM İMKANLARIMIZLA DEPREM BÖLGEMİZİ ESKİSİNDEN DAHA SAĞLAM HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"