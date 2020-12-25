Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı tedbirlerini değerlendirdi

Yılbaşı için ek tedbir olacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşına özel alınan ek tedbirlere de değindi.

Bir gazetecinin "Yılbaşı için ek tedbir olacak mı" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle yanıt verdi;

NEREDE KURALLAR ÇİĞNENİRSE ORAYA OPERASYON YAPILIR

"Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir.

DEVLET OLARAK BİZİM GÖREVİMİZ İNSANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK

Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşı kutlamalarını gerekirse operasyon yapılır VİDEO



