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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri üzdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri üzdü
Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 17:47
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:59
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayınladı.
Twitter hesabından mesajını yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzüntüsünü belirterek Akbulut'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
"VEFATI, BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.
Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.