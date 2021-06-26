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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek "Sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak" dedi.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 02:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "DEVLET HEP YANINIZDA OLACAK"

    Erdoğan, yaptığı açıklamada "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin" ifadelerini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ye girecek öğrencilere başarı diledi #1

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