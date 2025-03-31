Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de yoğun diplomasi trafiğine devam etti.
İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların konuşulduğu görüşmelerin gündem maddelerinden biri de İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu.
Türkmenistan, Cezayir, Endonezya, Özbekistan, Kazakistan, Umman, Malezya, Pakistan ve Kırgızistan'ın liderleriyle görüşmelerinde Erdoğan, bayram tebriklerini iletti.
TÜRKMENİSTAN
Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüşmesinde Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.
CEZAYİR
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.
ENDONEZYA
Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto oldu.
Bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.
ÖZBEKİSTAN
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinde iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini dile getirdi.
KAZAKİSTAN
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefonla görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
UMMAN
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonla görüşme yaptı.
Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini söyledi.
MALEZYA
Erdoğan'ın telefonla görüştüğü liderlerden biri de Malezya Başbakanı Enver İbrahim oldu.
Erdoğan'ın Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkesle barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu aktardığı görüşmede Türkiye ile Malezya'nın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
PAKİSTAN
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini kaydetti.
KIRGIZİSTAN
Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un görüşmesinde Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, iki ülkenin iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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